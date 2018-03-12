Сергей Собянин обнародовал стратегию развития здравоохранения

12 марта мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге — sobyanin.ru — рассказал о стратегии развития здравоохранения. «ВМ» приводит публикацию мэра вместе с комментариями экспертов.

Президент Путин поставил амбициозную задачу — Россия должна войти в клуб стран «80+», то есть увеличить среднюю ожидаемую продолжительность жизни людей до 80 лет и более.

Мы в Москве подошли к решению этой задачи совсем близко. С 2010 года средняя продолжительность жизни выросла на три года и сегодня превышает 75,5 года. Более того, в 2017 году продолжительность жизни москвичей впервые в истории вплотную приблизилось к 78 годам, что отвечает аналогичным показателям крупнейших мировых городов. 80-летний рубеж мы перешагнем примерно через 5 лет — в 2023 или 2024 году. Но, разумеется, если продолжим работу по улучшению системы здравоохранения. Ведь чем дольше живут люди, тем больше требований предъявляется к медицине.

На днях обсуждал решение этой задачи с главными врачами и экспертами в сфере здравоохранения. Они предложили разработать видение будущего, стратегию развития московской медицины. — История нашего всероссийского движения, которое есть во всех регионах, началась с маленькой группы волонтеров и с добрых сотрудников НИИ имени Склифосовского, сейчас волонтеры-медики по всей стране помогают практическому здравоохранению и работают там, где нужно, — комментирует руководитель по взаимодействию лечебных учреждений с НКО Павел Савчук. — Волонтеры занимаются популяризацией здорового образа жизни, помогают медицинскому персоналу, отдельный блок — профориентация школьников в области медицины. Уверен, что формирование ответственных кадров нужно начинать еще со школьной скамьи. — Резко увеличилось количество людей, которые сегодня перешагнули 70-летний рубеж, — подчеркивает главный внештатный специалист, терапевт Департамента здравоохранения Москвы Григорий Арутюнов. — Это 1 миллион 300 тысяч человек. И произошло качественное медицинское изменение. Увеличилось количество людей в городе, которые имеют три и больше заболеваний. На это отреагировал департамент и создал проект, который называется «Хроники». Сегодня в этом проекте, где улучшено ведение таких больных, больше времени на их первичный прием, уже 188 тысяч таких больных и 401 врач. Мы полагаем, что это станет главным направлением в работе врача общей практики и врача-терапевта первичного звена.

— То, что произошло объединение учреждений, оказывающих паллиативную помощь, позволяет выровнять стандарты, — говорит руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы Анна Федермессер. — Москва занимает лидирующее место по обезболиванию. Но мне хочется отметить, что одна из причин такого успеха — взаимодействие с НКО и волонтерскими организациями. Волонтеры берут на себя невероятную нагрузку по общению с родственниками и пациентами. Когда мы говорим о пациентоориентированности, мы должны общество вовлекать в помощь больному. Поддерживаю. Проведенные в здравоохранении изменения, обновленные материальная база и оборудование, улучшение качественных показателей дают возможность сделать следующие шаги.

Поэтому нужно оценить сегодняшнее состояние здравоохранения, сформулировать проблемы, поставить амбициозные задачи и сконцентрировать ресурсы для выполнения. Важно повысить качество медобслуживания жителей и создать комфортные условия для врачей.

Президент в своем послании сказал об одном серьезном проекте, который касается онкологии. Действительно, с учетом увеличения продолжительности жизни онкология, к сожалению, выходит на первый план. Это связано как со сложностью заболевания, так и со сложностью технологий, которые требуют серьезных государственных инвестиций. Важна квалификация врачей, изготовление отечественными производителями эффективных медпрепаратов.

И, несмотря на очевидные проблемы, московское здравоохранение достойно и может стать одним из лучших среди мировых городов.