Москвичей предупредили о неприятном погодном явлении

«Во вторник и среду синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться теплым сектором атлантического циклона. Небо затянут плотные слоистые облака, пройдут небольшие осадки в виде снега, мороси, ночью и утром возможен слабый ледяной дождь», — передает РИА «Новости» слова специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. Ледяной дождь ждет жителей Москвы и области во вторник и среду, сообщили в центре погоды «Фобос».

Он рассказал также, что ночью ожидается температура ноль — минус три градуса, днем ноль — плюс три градуса. По словам Тишковца, температура в столице впервые за весенний сезон вернется в климатическое русло.

«Особенно опасная ситуация на дорогах, связанная с высокой вероятностью гололедных явлений, ожидается в период с 3.00 до 9.00 13 и 14 марта, когда у земли будет слабоотрицательная температура, а на высоте 1,5 тысячи метров температура воздуха будет колебаться от плюс 1,3 до 1,7 градуса, что, в условиях моросящих осадков, благоприятствует отложению льда на дорожном полотне, бетонных и металлических конструкциях, проводах, автомобильном стекле», — сказал он.

Тишковец рассказал также, что морозы до минус 20 градусов в утренние часы вновь вернутся в Москву в предстоящие выходные. Он отметил, что в пятницу в Москве и Подмосковье в тылу циклона местами пройдет слабый снег, резкое понижение температуры ночью до минус 10-15 градусов, днем не выше минус 5-10.

«В выходные инициатива перейдет к скандинавскому антициклону, осадки прекратятся, облака поредеют, станет солнечно, ударят январские морозы — под утро до минус 15-20 градусов, днем минус 5-10, что аномально низко», — Тышковец.