Почти 400 сценариев уроков в Московской электронной школе написаны по материалам столичных департаментов

Об этом журналистам сообщила директор городского методического центра департамента образования Москвы Марианна Лебедева.

«Сегодня 26 столичных департаментов предоставили уникальные материалы, касающиеся развития города, его инфраструктуры, его перспективы, его особенностей. И по этим материалам сделаны почти 400 сценариев уроков, которые могут использовать учителя во всех классах — с 1 по 11. Продолжением этого проекта стал «Урок с министром», благодаря которому ученики могут познакомиться с теми, кто реально управляет городом», — сказала М. Лебедева. Она также отметила, что почти 9 тыс. учителей на данным момент получают ежемесячно городскую надбавку в размере 10 тыс. руб. за активное участие в развитии Московской электронной школы.