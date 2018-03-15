Ещё
Почти 400 сценариев уроков в Московской электронной школе написаны по материалам столичных департаментов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 400 сценариев уроков в Московской электронной школе написаны по материалам столичных департаментов 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Фото: На Варшавке. Нагорный
Об этом журналистам сообщила директор городского методического центра департамента образования Москвы Марианна Лебедева.
«Сегодня 26 столичных департаментов предоставили уникальные материалы, касающиеся развития города, его инфраструктуры, его перспективы, его особенностей. И по этим материалам сделаны почти 400 сценариев уроков, которые могут использовать учителя во всех классах — с 1 по 11. Продолжением этого проекта стал «Урок с министром», благодаря которому ученики могут познакомиться с теми, кто реально управляет городом», — сказала М. Лебедева. Она также отметила, что почти 9 тыс. учителей на данным момент получают ежемесячно городскую надбавку в размере 10 тыс. руб. за активное участие в развитии Московской электронной школы.
МЭШ — это проект для учителей, детей и их родителей, направленный на создание высокотехнологичной образовательной среды в школах Москвы. Главная его цель — максимально эффективное использование современной IT-инфраструктуры для улучшения качества школьного образования.
Агентство «Москва»: последние новости
Около 50 тыс. посетителей планирует принять Музей архитектуры им. А.Щусева в 2018 г. Около тонны плова приготовят в рамках празднования Навруза на ВДНХ М.Хуснуллин: Интеграцию Каховской линии метро в БКЛ планируется начать до конца года
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму264
Мясорубка в Гудаури50
Умер Александр Павловский4
В ООН сорвали выступление России189
Третья мировая война наступила для Климкина135
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение