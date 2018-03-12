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ivi и МАИ будут совместно готовить IT— кадры
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ivi и МАИ будут совместно готовить IT-кадры 

Рамблер 12 марта 2018
Фото: ivi
Крупнейший в России онлайн-кинотеатр ivi и Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) открывают совместную магистерскую программу «Управление процессом разработки программного обеспечения».
Эксперты ivi примут участие в разработке всей программы, чтении спецкурсов, проведении совместных мероприятий, постановке задач на проектные работы, организации стажировок для студентов. Также студенты курса будут иметь возможность посещать специальные лекции и мероприятия компании ivi. Всё это поможет обучающимся приобрести прикладные знания в области информационных технологий и послужит хорошим отправным пунктом на карьерном пути.
Начало набора на новую программу стартует летом 2018 года, поступление будет осуществляться по результатам вступительных испытаний и отдельного конкурса портфолио. Программа курса создана на основе практического опыта, накопленного экспертами ivi, и реализована совместно с методистами МАИ.
Рассказывает Дмитрий Волошин, советник ректора Московского авиационного института:
«Мы рады партнерству с ivi, одним из технологических лидеров среди отечественных интернет-компаний. Масштаб и сложность задач, с которым сталкивается ivi в своей деятельности, позволит нам привнести лучшие практики в управлении разработкой ПО в учебный процесс. МАИ продолжает создание долгосрочных партнерств для реализации образовательных проектов, мы ждём лучших экспертов отечественных ИТ-компаний для развития отрасли и сокращения существующего кадрового дефицита».
Сотрудники компании станут преподавателями программы: они поделятся со студентами актуальными знаниями из динамично развивающейся IT-индустрии. За время обучения у студентов сложится глубокое понимание различных практических аспектов.
В рамках программы студенты смогут выбирать один из образовательных треков для прикладного погружения: собственный проект в составе команд или работа в проекте ivi или МАИ.
«Работа с вузами — глобальная тенденция всех отраслей. В сфере IT такой метод взаимодействия с будущими специалистами эффективно и качестве решает проблему нехватки кадров. Участие в образовательном процессе позволяет прикладывать руку к формированию учебных планов, корректируя набор дисциплин и подачу практических знаний таким образом, что ещё до окончания программы специалист вооружается практическими навыками, которые позволяют ему быстро адаптироваться в IT-среде. ” — комментирует Евгений Россинский, директор по технологиям онлайн-кинотеатра ivi.
Полученные выпускниками новой магистратуры навыки и компетенции позволят им также успешно работать в любой IT-компании: совместная магистерская программа отвечает самым актуальным вызовам и трендам цифровой индустрии.
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