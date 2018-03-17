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Фестиваль «Мос/Еда!» может побить мировой рекорд
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Гастрономический фестиваль «Мос/Еда!» может стать самым масштабным в мире 

РИА Новости 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Фестиваль "Мос/Еда!", который пройдет в Москве 17 и 18 марта, претендует на звание самого масштабного гастрономического фестиваля в мире, сообщил РИА Новости глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Стартующий сегодня гастрономический фестиваль сразу по нескольким показателям претендует на звание крупнейшего из подобных событий в мире. Во-первых, по числу площадок — их больше 1,5 тысячи по всей Москве. Во-вторых, по числу участников, которых у нас несколько тысяч. В третьих, по объему представленной продукции. 4,5 миллиона килограммов различных продовольственных товаров привезли производители и фермеры из 25 регионов России", — сказал Немерюк.
Фестиваль "Мос/Еда!" проводится в столице примерно за месяц до начала региональных, межрегиональных и ярмарок выходного дня.
Посетители площадок, которые расположатся по всей Москве, смогут приобрести свежие фермерские продукты, а также выбрать те товары, которые хотели бы в дальнейшем видеть на прилавках ярмарок.
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