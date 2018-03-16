Ввести в эксплуатацию станцию метро «Стрелка» планируют 30 апреля

Антон Аверин. Станция метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде готова на 94%, сообщил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области

В настоящее время на станции полным ходом идут отделочные работы. Подрядчик уверяет, что закончит их к концу марта.

«Строительство идет полным ходом, выполнены достаточно большие объемы работ. Все графики составлены таким образом, чтобы в контрактный срок запустить станцию в эксплуатацию, 30 апреля уже должны пойти поезда. Как только будут положительные температуры, приступим к благоустройству», — сообщил Антон Аверин.

Работы на станции метро «Стрелка» ведутся круглосуточно: задействовано 905 рабочих и 30 единиц строительной техники.

Напомним, что строительство станции обошлось в более чем 10 млрд рублей.