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Ввести в эксплуатацию станцию метро «Стрелка» планируют 30 апреля
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Ввести в эксплуатацию станцию метро «Стрелка» планируют 30 апреля 

АиФ Нижний Новгород 16 часов назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Станция метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде готова на 94%, сообщил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Антон Аверин.
В настоящее время на станции полным ходом идут отделочные работы. Подрядчик уверяет, что закончит их к концу марта.
«Строительство идет полным ходом, выполнены достаточно большие объемы работ. Все графики составлены таким образом, чтобы в контрактный срок запустить станцию в эксплуатацию, 30 апреля уже должны пойти поезда. Как только будут положительные температуры, приступим к благоустройству», — сообщил Антон Аверин.
Работы на станции метро «Стрелка» ведутся круглосуточно: задействовано 905 рабочих и 30 единиц строительной техники.
Напомним, что строительство станции обошлось в более чем 10 млрд рублей.
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