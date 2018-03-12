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Пенсионерам рассказали о площадках для активного досуга
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Московские власти рассказали о площадках для активного досуга пенсионеров 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Порядка 1,5 тысячи организаций, в том числе 55 бизнес-сообществ, 40 НКО изъявили желание предоставить свои площадки для проекта по организации активного досуга пенсионеров, реализуемого в Москве, сообщил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.
Ранее в Москве запустили первый в России масштабный проект по организации активного досуга пенсионеров в пилотном режиме, с 1 марта столичные центры социального обслуживания начали приём заявок граждан, желающих попасть в группы для занятий.
"Старт пилотного проекта вызвал небывалый интерес всех секторов общественной жизнедеятельности нашего города. Для участия в нем заявилось 1,5 тысячи организаций, которые предоставляют 5 тысяч своих площадок, на которых организуют занятия более чем в 15 тысячах группах. При этом уже объявились 55 представителей бизнес-сообщества и 40 НКО. По результатам квалификационного отбора все площадки аттестованы специалистами-профессионалами", — сказал Петросян на международном форуме "Активное долголетие Москвы — 2018".
Он добавил, что организации, участвующие в проекте, будут получать финансовую поддержку за оказанные услуги из городского бюджета. "Пока 165 рублей за человека в час", — уточнил он.
Как ранее заявляли в мэрии, за последние семь лет средняя продолжительность жизни в Москве увеличилась на три года и превысила уже 77 лет. Сегодня в столице проживает свыше 3 миллионов жителей, перешагнувших пенсионный рубеж, из них 600 тысяч человек достигли 100-летнего возраста.
Занятия в рамках проекта будут проходить в группах один или два раза в неделю. Для пенсионеров будут организованы абсолютно бесплатные спортивные, досуговые, оздоровительные, образовательные, культурные мероприятия, не требующие специальной подготовки. Участниками проекта могут стать пенсионеры, постоянно зарегистрированные в Москве и не имеющие медицинских противопоказаний (участие в некоторых программах может быть ограниченным в зависимости от состояния здоровья). Как поясняют на портале мэрии, организаторами и заказчиками будут территориальные центры социального обслуживания. Предполагается, что участниками проекта станут столичные образовательные центры, учреждения культуры, спорта, парки, которые подготовят свои предложения и пройдут квалификационный отбор. Такие площадки планируют открыть в каждом районе Москвы.
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