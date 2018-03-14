Парящий мост и уникальная крыша поразили иностранцев

На международной выставке недвижимости MIPIM, проходящей в эти дни в Каннах, эксперты высоко оценили успехи столицы в области градостроительства и инвестиций.

Московский стенд открылся на международной выставке недвижимости MIPIM в Каннах. За два дня мероприятия на столичной площадке успели обсудить самые актуальные тренды градостроительства и инвестирования.

В этом году столичная делегация приехала на выставку не только для того, чтобы традиционно продемонстрировать городские проекты, но и чтобы увезти с собой трофей — награду премии MIPIM Awards.

На нее претендуют сразу два московских проекта, попавших в финал: стадион «Лужники» и парк «Зарядье».

— Оба проекта представлены на стенде правительства Москвы и имеют очень большое значение для города, поэтому мы рассчитываем на победу, — отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов

Планируется, что лауреатов премии назовут сегодня вечером.

По новому «руслу» будет двигаться и развитие Москвы-реки. На круглом столе «Открой Москву — следуй за чемпионами!», посвященном грядущему чемпионату мира по футболу, Кузнецов заявил, что река должна стать не только крупной рекреационной зоной, но еще и одной из главных городских транспортных артерий.

— Здесь появится 36 портов, более 50 километров речных улиц и 17 мостов. Параллельно ведется масштабное благоустройство территории у реки — из 212 километров набережных уже обновлено 26 километров, — рассказал главный архитектор столицы.

Новые тенденции развития городских водных пространств, а также реконструкция промышленных районов особенно актуальны в преддверии мундиаля. Если же взглянуть на комплекс мер по развитию города глобальнее, можно выделить несколько основных задач. Среди них — децентрализация столицы, организация новых рабочих мест, повышение транспортной доступности и создание инфраструктурных объектов.

При этом Сергей Кузнецов подчеркнул, что, создавая современные общественные пространства, нужно отказаться от казенного подхода и в первую очередь руководствоваться реальными потребностями горожан.

Перспективы развития Москвы на ближайшие два года высоко оценил международный рейтинговый журнал fDi Magazine. В рамках выставки MIPIM издание присудило столице победу в таких номинациях, как «Лучший экономический потенциал», «Лучший город Восточной Европы», «Самый благоприятный город для ведения бизнеса», «Самый привлекательный город для инвестиций», а также «Самый комфортный город для жизни».

Инвестиционный потенциал столицы стал отдельным блоком деловой программы выставки в Каннах. В ходе выступления на MIPIM директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома подчеркнул, что Москва одной из первых в стране начала развивать государственно-частное партнерство и объемы заключенных контрактов за последние 5 лет составляют уже порядка 800 миллиардов рублей.

— Примером проектов государственно-частного партнерства в рамках программы развития транспортной системы Москвы можно назвать строительство транспортно-пересадочных узлов. Планируется построить 251 ТПУ — это 1,45 миллиона квадратных метров капитальных объектов, — сообщил Кострома.

Применение новой модели поддержки инвестиций, по словам Костромы, стало причиной роста объема привлекаемых средств. Сегодня на долю столицы приходится более 12 процентов общероссийского объема инвестиций в основной капитал.