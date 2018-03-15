Троллейбусное движение изменили на площади Киселева. Выбираем правильный маршрут

С 05.00 15 марта до 23.59 7 мая движение троллейбусов маршрута №4 будет организовано по схеме: «Улица Минеева — площадь Киселева — станция метро „Пролетарская“. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

Работа троллейбусных маршрутов №№11 и 12 будет организована с 05.00 до 22.00 без разрыва графика.

Движение троллейбусов маршрута №14 будет временно прекращено.

Для удобства пересадки пассажиров с троллейбусов маршрута №11 на городской пассажирский транспорт, следующий на улицу Веденяпина, временно введена дополнительная остановка „Гостиница „Волна“ на проспекте Ильича перед пересечением с проспектом Ленина в направлении станции метро „Пролетарская“.

Движение автобусов маршрута №11, следующих от улицы Дьяконова в направлении улицы Веденяпина, будет организовано по улицам Раевского, Плотникова, Краснодонцев, Комсомольской, проспекту Октября и далее — по маршруту.

В обратном направлении — по улице Веденяпина, проспекту Октября, улицам Комсомольской, Краснодонцев, Плотникова, Раевского, Дьяконова и далее — по маршруту.

Ранее мы опубликовали схему движения автомобильного транспорта в районе площади Киселева.