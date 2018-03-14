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Москва встала в 7‑балльных пробках
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Москва встала в 7‑балльных пробках утром в четверг 

РИАМО 14 марта 2018
Загруженность дорог Москвы утром в четверг составила семь баллов из десяти возможных, больше всего осложнений наблюдается на МКАД, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».
Ранее на внутренней стороне МКАД от Бесединского путепровода образовалась крупная пробка длиной более 16 километров.
Наблюдаются затруднения в движении на ряде участков МКАД, на Третьем транспортном кольце и Садовом кольце.
Немного осложнено движение в центре города по улицам Новый Арбат и на Яузском бульваре. Загружены Кремлевская, Москворецкая и Серебряническая набережные.
В Москве и Подмосковье в четверг ожидаются облачная погода, интенсивный снег, температура воздуха опустится в столице до минус 4 градусов, в регионе — до 6 градусов.
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 Ещё 7 источников 
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