СВХ построят за счет бюджета Москвы

«Ведомости»: Северо-Восточную хорду могут построить за счет бюджета Москвы

Москва рассматривает вариант строительства всей Северо-Восточной хорды за счет бюджета, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на трех чиновников мэрии.

В таком случае проезд по трассе может быть бесплатным, отмечается в публикации. Как рассказал один из источников, собирать плату было бы непросто, так как на протяжении хорды имеется множество дополнительных дорог.

Северо-Восточная хорда — трасса протяженностью около 35 км пройдет от платной дороги Москва — Санкт-Петербург до новой развязки на МКАД на пересечении с Косинским шоссе. Она соединит крупные магистрали: Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе. Ранее власти оценивали инвестиции в ее строительство в 188 млрд руб.

Участки протяженностью 11 км — от Дмитровского до Ярославского шоссе и от Ярославского до Открытого шоссе — планировалось отдать в концессию. Предполагалось, что соглашение будет заключено до конца 2015 года.