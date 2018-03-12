СВХ построят за счет бюджета Москвы

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«Ведомости»: Северо-Восточную хорду могут построить за счет бюджета Москвы 

ТАСС 12 марта 2018
Москва рассматривает вариант строительства всей Северо-Восточной хорды за счет бюджета, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на трех чиновников мэрии.
В таком случае проезд по трассе может быть бесплатным, отмечается в публикации. Как рассказал один из источников, собирать плату было бы непросто, так как на протяжении хорды имеется множество дополнительных дорог.
Северо-Восточная хорда — трасса протяженностью около 35 км пройдет от платной дороги Москва — Санкт-Петербург до новой развязки на МКАД на пересечении с Косинским шоссе. Она соединит крупные магистрали: Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе. Ранее власти оценивали инвестиции в ее строительство в 188 млрд руб.
Участки протяженностью 11 км — от Дмитровского до Ярославского шоссе и от Ярославского до Открытого шоссе — планировалось отдать в концессию. Предполагалось, что соглашение будет заключено до конца 2015 года.
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