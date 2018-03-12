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Москву ждет арктическое вторжение
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Москву ждет арктическое вторжение 

Рамблер 3 часа назад
Наступившая неделя принесет в Москву оттепель и арктическое вторжение, сообщают «Метеовести».
Согласно прогнозам синоптиков, днем в понедельник температура поднимется до +1 градуса, а в ночь на вторник не опустится ниже нуля. Дневные показатели во вторник достигнут самой высокой отметки за неделю — +3 градусов. В ночь на среду градусники покажут до -3, днем — до 0, в ночь на четверг — до -2, а днем — до -1.
Между тем уже в ночь с четверга на пятницу в Москве ожидается очередное арктическое вторжение — температура опустится до -12, а днем не поднимется выше -8. Ночь на субботу окажется еще холоднее — до -18, однако день будет теплее предыдущего — до -6. Ночью с субботы на воскресенье столбики термометров покажут до -15, а днем — до -4.
Предыдущее арктическое вторжение наблюдалось в Москве во второй половине февраля.
В конце ноября глава Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал «очень теплый» март и раннее наступление весны в России. Между тем в начале марта главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщала, что весь март в московском регионе будет холодным.
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