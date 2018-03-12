Рядом со стадионом «Лужники» изменится схема движения с 22 по 24 марта

В связи с проведением футбольного матча в районе стадиона "Лужники" изменится схема движения. Изменения будут действовать в период с 22 марта по 24 марта. Об этом сообщили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Так, будет введено одностороннее движение: на съезде со Смоленской улицы на Смоленскую набережную, на съезде с Ростовской набережной на Смоленскую улицы, на участке улицы Усачева от Трубецкой улицы до переулка Хользунова, на участке перулка Хользунова от улицы Усачева до Малой Пироговской улицы, на участке Малой Пироговской улицы от переулка Хользунова до улицы Трубецкая, на участке улицы Ефремова от улицы 3-я Фрунзенская до проектируемого проезда №2309, а также на участке дублера Комсомольского проспекта от проезда № 2309 в сторону улицы 3-я Фрунзенская.

Ростовская (от Бородинского моста), Саввинская и Новодевичья набережные будут полностью закрыты для проезда транспорта. Полностью будут перекрыты: выезд с 1-го Вражского переулка на Саввинскую набережную, выезд с 2-го переулка Тружеников на Саввинскую набережную, выезд с переулка Льва Выготского , выезд с Малого Саввинского переулка, выезд с Новодевичьего проезда на Саввинскую набережную.

Фрунзенская набережная будет закрыта от пересечения с улицы Тимура Фрунзе. Будут перекрыты все выезды на Фрунзенскую набережную, включая дворовые проезды. Хамовнический Вал будет закрыт от Комсомольского проспекта в сторону Новодевичьей набережной и от развязки с ТТК в сторону Фрунзенской набережной.

Также отмечается, что на улицах будет ограничено парковочное пространство. Автомобилистов просят с пониманием отнестись ко временным изменениям и руководствоваться дорожными знаками. Также ЦОДД напоминает о возможных затруднениях в связи с проведением футбольного матча и убедительно просит пользоваться общественным транспортом для поездок к месту проведения мероприятия.

Ранее сообщалось, что во время товарищеского футбольного матча между командами России Бразилии 23 марта рядом со стадионом "Лужники" ограничат продажу алкоголя.

Матч начнется в 19:00, однако ограничение будет действовать весь день. Спиртные напитки нельзя будет купить в торговых объектах около спорткомплекса, а также рядом со станциями метро "Спортивная" и "Воробьевы горы". Также в этот день не будут продавать прохладительные напитки в стеклянной таре.