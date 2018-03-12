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Утвержден проект планировки ТПУ «Люблино»
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Столичные власти утвердили проект планировки ТПУ «Люблино» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 12 марта 2018
Фото: uvao.mos.ru
Жилой комплекс с социальными объектами и благоустроенный сквер появятся в составе ТПУ «Люблино» на базе одноименной станции Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена.
Проект планировки территории площадью около 19 гектаров, ограниченной улицами Краснодарская, Совхозная и Белореченская, был утвержден мэром города Сергеем Собяниным. Сам транспортно-пересадочный узел займет 4,9 гектаров.
В рамках проекта метро «Люблино» «вырастет» жилой комплекс, площадь которого превысит 48 тысяч квадратных метров. На первых этажах расположатся детский сад и центр дополнительного образования, во встроенно-пристроенных помещениях — почта, отделение банка и другие объекты социально-бытового обслуживания.
Кроме того, будет благоустроен сквер между улицами Совхозная и Белореченская: там проведут освещение, оборудуют детские и спортивные площадки, установят лавочки, сформируют дорожно-тропиночную сеть, разобьют газоны и высадят кустарники.
Более комфортной для пассажиров станет и зона ожидания наземного общественного транспорта: ее увеличат, оборудуют навесами, лавочками, урнами, оснастят удобной системой навигации, установят опоры освещения, а для общественного транспорта обустроят заездные карманы. Появится также два подземных пешеходных перехода: на улице Краснодарская и в районе домов 41-43 по улице Совхозная. А для автомобилистов обустроят две парковки — в общей сложности на 310 машиномест.
При этом проект предусматривает сохранение уже имеющихся объектов: наземного многоэтажного и боксового гаражей, магазина и административных зданий, детского сада и школы, объектов метрополитена и крытого физкультурно-оздоровительного комплекса, овощного базара, храма и трансформаторной подстанции.
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