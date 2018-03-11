В Царицыно благоустроят дворы

Работы по благоустройству пяти дворовых территорий пройдут в Царицыно до конца года

«Благоустройство пяти дворовых территорий пройдет на территории района Царицыно в этом году. Работы по благоустройству пройдут за счет средств, направленных на стимулирование управы района Царицыно. Адреса, по которым пройдет благоустройство были выбраны по итогам голосования на портале «Активный гражданин». Всего на проведение работ планируется выделить более 40 млн руб.», — говорится в сообщении. Работы по благоустройству пяти дворовых территорий пройдут в столичном районе Царицыно до конца 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба управы района.

В пресс-службе отметили, что в рамках благоустроительных работ рабочие отремонтируют асфальтовое покрытие на тротуарах и проездах, приведут в порядок газоны, а также установят новые лавочки и урны, опоры освещения, малые архитектурные формы. Также здесь планируется обустроить детские и спортивные площадки.