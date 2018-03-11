Ещё
В Царицыно благоустроят дворы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Работы по благоустройству пяти дворовых территорий пройдут в Царицыно до конца года 

Агентство «Москва» 11 марта 2018
Фото: ТАСС
Работы по благоустройству пяти дворовых территорий пройдут в столичном районе Царицыно до конца 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба управы района.
«Благоустройство пяти дворовых территорий пройдет на территории района Царицыно в этом году. Работы по благоустройству пройдут за счет средств, направленных на стимулирование управы района Царицыно. Адреса, по которым пройдет благоустройство были выбраны по итогам голосования на портале «Активный гражданин». Всего на проведение работ планируется выделить более 40 млн руб.», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в рамках благоустроительных работ рабочие отремонтируют асфальтовое покрытие на тротуарах и проездах, приведут в порядок газоны, а также установят новые лавочки и урны, опоры освещения, малые архитектурные формы. Также здесь планируется обустроить детские и спортивные площадки.
Агентство «Москва»: последние новости
Около 50 тыс. посетителей планирует принять Музей архитектуры им. А.Щусева в 2018 г. Ремонт подуличного перехода на станции метро «Беговая» будет завершен в мае М.Хуснуллин: Интеграцию Каховской линии метро в БКЛ планируется начать до конца года
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму258
Мясорубка в Гудаури44
Умер Александр Павловский4
В ООН сорвали выступление России191
Третья мировая война наступила для Климкина130
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение