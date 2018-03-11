Ещё
Движение транспорта ограничат на севере Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение транспорта ограничат на двух улицах на севере Москвы из-за работ на инженерных сетях 

Агентство «Москва» 11 марта 2018
Фото: РИА Новости
Движение транспорта ограничат на двух улицах в столичном районе Дмитровский из-за работ на инженерных сетях, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
«Ограничение движения в связи с работами на инженерных сетях с 20 марта круглосуточно от ул. Лобненская, д. 23, стр. 1 до ул. Ижорская, д. 13, стр. 2. по 19 мая и до ул. Ижорская, д. 18, стр. 1 на одной полосе по 22 сентября соответственно. Также в районе д. 23, стр. 1 на ул. Лобненская круглосуточно ограничат движение с 20 августа по 10 сентября», — говорится в сообщении.
По тем же причинам движение будет круглосуточно ограничено на участке ул. Ижорская от д. 13, стр. 2 до д. 18, стр. 1 с 20 мая по 10 июля.
Агентство «Москва»: последние новости
Около 50 тыс. посетителей планирует принять Музей архитектуры им. А.Щусева в 2018 г. Ремонт подуличного перехода на станции метро «Беговая» будет завершен в мае М.Хуснуллин: Интеграцию Каховской линии метро в БКЛ планируется начать до конца года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму258
Мясорубка в Гудаури44
Умер Александр Павловский4
В ООН сорвали выступление России191
Третья мировая война наступила для Климкина130
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение