Движение транспорта ограничат на севере Москвы

Движение транспорта ограничат на двух улицах на севере Москвы из-за работ на инженерных сетях

«Ограничение движения в связи с работами на инженерных сетях с 20 марта круглосуточно от ул. Лобненская, д. 23, стр. 1 до ул. Ижорская, д. 13, стр. 2. по 19 мая и до ул. Ижорская, д. 18, стр. 1 на одной полосе по 22 сентября соответственно. Также в районе д. 23, стр. 1 на ул. Лобненская круглосуточно ограничат движение с 20 августа по 10 сентября», — говорится в сообщении. Движение транспорта ограничат на двух улицах в столичном районе Дмитровский из-за работ на инженерных сетях, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы

По тем же причинам движение будет круглосуточно ограничено на участке ул. Ижорская от д. 13, стр. 2 до д. 18, стр. 1 с 20 мая по 10 июля.