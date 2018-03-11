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Московские школьники отрепетировали выпускные экзамены
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Более двух тысяч школьников поучаствовали в репетиции выпускных экзаменов 

Москва24 11 марта 2018
Фото: РИА Новости
Более двух тысяч московских школьников поучаствовали в репетиции выпускных экзаменов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В рамках акции "ЕГЭ: из года в год!" учащиеся получили рекомендации и разъяснения по поводу сдачи Единого госэкзамена и государственной итоговой аттестации.
Детям на реальных примерах показали, как оценивается выполненное задание с развернутым ответом, объяснили, как исправить найденные ошибки и не допустить их в дальнейшем. После этого подросткам позволи самостоятельно проверить выполненные экзаменационные задания по русскому языку, обществознанию, химии, физике, математике, истории, биологии, географии.
Школьникам показали, как работает система апелляции. Участники акции инсценировали ситуацию приема заявления конфликтной комиссией, где в роли членов комиссии выступали сами учащиеся. Все это проходило в игровой форме.
Всего прошло более 3,3 тысячи индивидуальных и групповых консультаций. Для школьников из ТиНАО и Зеленограда организовали прямую трансляцию.
Ежегодная информационно-консультативная акция "ЕГЭ: из года в год!" проводится в Москве с 2014 года. В этом году среди участников заметно увеличилось количество десятиклассников.
В феврале прошла акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями". Ее суть акции в том, что родители выпускников меняются местами со своими детьми и проходят всю процедуру ЕГЭ: от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен.
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