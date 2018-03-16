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Коммунальные службы Москвы обеспечат 18 марта комфортный проход к избирательным участкам
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Коммунальные службы Москвы обеспечат 18 марта комфортный проход к избирательным участкам 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: MosDay.ru
«Наша главная задача — обеспечить безаварийную работу всех систем жизнеобеспечения города, условия для комфортного доступа и голосования на избирательных участках Москвы», — заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он рассказал, что под особым контролем городских служб 18 марта будут бесперебойное энерго-, водо— и теплоснабжение помещений для голосования, а также их пожарная безопасность.
"Круглосуточно дежурить будут порядка 12 тысяч работников комплекса городского хозяйства, 659 аварийных бригад, 745 единиц спецтехники", — отметил он.
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