Коммунальные службы Москвы обеспечат 18 марта комфортный проход к избирательным участкам 

«Наша главная задача — обеспечить безаварийную работу всех систем жизнеобеспечения города, условия для комфортного доступа и голосования на избирательных участках Москвы», — заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он рассказал, что под особым контролем городских служб 18 марта будут бесперебойное энерго-, водо— и теплоснабжение помещений для голосования, а также их пожарная безопасность.
"Круглосуточно дежурить будут порядка 12 тысяч работников комплекса городского хозяйства, 659 аварийных бригад, 745 единиц спецтехники", — отметил он.