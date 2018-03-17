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Городские службы в Москве 18 марта будут работать в усиленном режиме
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Городские службы в Москве 18 марта будут работать в усиленном режиме 

BFM.RU 6 часов назад
Фото: Мой район Донской
Коммунальные службы, энергетические компании, экстренные службы столицы в воскресенье, 18 марта, переводятся на усиленный режим работы в связи с проведением выборов президента России, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, «главная задача — обеспечить безаварийную работу всех систем жизнеобеспечения города, условия для комфортного доступа и голосования на избирательных участках Москвы».
Он заявил, что под особым контролем всех городских служб 18 марта будут энерго-, водо— и теплоснабжение помещений для голосования, а также их пожарная безопасность, передает «Интерфакс».
«На круглосуточном дежурстве будут находиться порядка 12 тысяч работников комплекса городского хозяйства, 659 аварийных бригад, 745 единиц спецтехники», — добавил глава комплекса городского хозяйства.
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