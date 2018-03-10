Названы сроки запуска поездов с Сунжей

Железнодорожное сообщение между Москвой и городом Сунжа (бывшая станица Орджоникидзевская) появится в Ингушетии к 2020 году.
— Ездить по новому маршруту поезд начнет к концу 2019 — началу 2020 года. Все зависит от РЖД, — пояснил Бек Евкуров.
По его словам, в первую очередь должна пройти реконструкция железнодорожного участка от Сунжи до Назрани, крупнейшего города республики. Планируется инвестировать в эту работу свыше двух миллиардов рублей, отмечает ТАСС.
В Сундже также будет построен новый вокзал. На данный момент из столицы в Ингушетию следует один прямой поезд Назрань-Москва.