Названы сроки запуска поездов с Сунжей

Поезда между Москвой и Сунжей начнут курсировать к 2020 году

Железнодорожное сообщение между Москвой и городом Сунжа (бывшая станица Орджоникидзевская) появится в Ингушетии к 2020 году. — Ездить по новому маршруту поезд начнет к концу 2019 — началу 2020 года. Все зависит от РЖД , — пояснил Бек Евкуров. По его словам, в первую очередь должна пройти реконструкция железнодорожного участка от Сунжи до Назрани , крупнейшего города республики. Планируется инвестировать в эту работу свыше двух миллиардов рублей, отмечает ТАСС В Сундже также будет построен новый вокзал. На данный момент из столицы в Ингушетию следует один прямой поезд Назрань-Москва.