Воронежцев спросили о необходимости метро в городе

Социологи также поинтересовались приемлемой стоимостью проезда. Большинство воронежцев, принявших участие в опросе «Квалитаса», заявили о необходимости городского метро, сообщили аналитики института общественного мнения в четверг, 15 марта. Так, 53,1% респондентов уверены, что легкорельсовый транспорт нужен, ещё 22,4% склоняются к такому же ответу. В ненужности метро в Воронеже убеждены 14,7% респондентов, ответ «скорее необходимости в метро нет» выбрали 7,3%, ещё 2,5% затруднились ответить. В опросе приняли участие 604 человека старше 18 лет. — По мере возрастания материального достатка респондентов уровень поддержки этой идеи растёт с 66% до 84%. Более других ратуют за «лёгкое» метро жители Советского (83%) и Коминтерновского (77%) районов. Мнения о том, сколько же должен стоить проезд метро в случае его появления в Воронеже, разошлись. Чаще всего горожане назвали в качестве приемлемой цену на билет в пределах 25-30 рублей (33,2%) и 15-24 рублей (31,7%). Однако 7% респондентов посчитали, что метро должно быть дешевле автобусов, и проезд в нём должен стоить менее 15 рублей. Кроме того, отрезок от 31 до 45 рублей набирает около 10% сторонников, от 46 до 60 рублей — 8,8%, и только лишь 1,2% респондентов готовы платить за поездку в метро более 80 рублей. Усреднённая же стоимость одной поездки — 25 рублей. К планам по строительству легкорельсового транспорта в Воронеже вернулись в 2017 году. Схему воронежского метро разработали специалистами компании «Киносарг», однако пока уверенности в том, что метро будет, нет. Окончательное решение о создании метро в Воронеже примут во втором квартале 2018 года. Если проект одобрят, то вопрос с привлечением японцев к проектированию и строительству легкорельсового транспорта рассмотрят до конца третьего квартала 2018 года. В Воронеже проект активно обсуждают. Общественники считают, что в реализации столь затратного проекта нет никакого смысла — достаточно наладить работу общественного транспорта. А горожане предлагают альтернативные проекты, рекомендуя перенять опыт Московской кольцевой железной дороги и для создания скоростного транспорта использовать существующие железнодорожные сети, что позволило бы «дать городу наземное метро за два-три года». Пока же разработанная схема метро предполагает строительство трех веток общей протяжённостью 58,6 км.