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В Москве появится уникальный мост
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В Москве начали строить уникальный мост 

Мослента 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В Москве стартовало строительство уникального моста, который расположится над парком «Зеленая река». Об этом в Twitter сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.
По его словам, сооружение состоит из двух независимых пролетов.
«Один — для движения легковушек и велосипедов, а второй — для пешеходов», — пояснил мэр.
Парк «Зеленая река», как сообщал заммэра Марат Хуснуллин, будет создан в промзоне бывшего завода «Серп и молот». Эта территория находится в районе Лефортово между улицей Золоторожский Вал, шоссе Энтузиастов и проездом завода Серп и молот. Парк станет ключевым элементом застройки данной площадки.
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 Ещё 4 источника 
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