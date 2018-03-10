В Москве появится уникальный мост

В Москве стартовало строительство уникального моста, который расположится над парком «Зеленая река». Об этом в Twitter сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.
Инвестор проекта развития бывшей территории завода "Серп и молот" приступил к строительству уникального моста. Он состоит из двух независимых пролетов: один — для движения легковушек и велосипедов, а второй — для пешеходов. Мост пройдет над парком "Зеленая река". pic.twitter.com/7jHrg6wdmI— Сергей Собянин (@MosSobyanin) March 10, 2018
По его словам, сооружение состоит из двух независимых пролетов.
«Один — для движения легковушек и велосипедов, а второй — для пешеходов», — пояснил мэр.
Парк «Зеленая река», как сообщал заммэра Марат Хуснуллин, будет создан в промзоне бывшего завода «Серп и молот». Эта территория находится в районе Лефортово между улицей Золоторожский Вал, шоссе Энтузиастов и проездом завода Серп и молот. Парк станет ключевым элементом застройки данной площадки.