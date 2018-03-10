В Москве появится уникальный мост

Инвестор проекта развития бывшей территории завода "Серп и молот" приступил к строительству уникального моста. Он состоит из двух независимых пролетов: один — для движения легковушек и велосипедов, а второй — для пешеходов. Мост пройдет над парком "Зеленая река". pic.twitter.com/7jHrg6wdmI— Сергей Собянин (@MosSobyanin) March 10, 2018