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Количество трамваев «Витязь-М» удвоится
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К концу 2019 года количество трамваев «Витязь-М» в Москве увеличится вдвое 

Mos.ru 10 марта 2018
Фото: Mos.ru
В следующем году количество трамваев отечественного производства «Витязь-М» увеличится с 150 до 300. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в «Твиттере».
Трамвай «Витязь-М» создается в Твери. Он отличается бесшумностью хода и низким полом, что облегчает посадку и высадку пассажиров с ограниченными возможностями. Вагон оснащен климат-контролем, работает без турникетов и вмещает до 260 человек.
Сейчас трамваи нового поколения перевозят пассажиров по восьми маршрутам в центре, на северо-востоке и юге Москвы.
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