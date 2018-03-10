Количество трамваев «Витязь-М» удвоится

Москва — самый крупный закупщик российских трамваев "Витязь-М". В столице уже 150 вагонов нового поколения, а до конца следующего года будет 300. Обновление парка начали с депо им. Баумана. Оно полностью укомплектовано. Теперь трамваи прибывают в Октябрьское депо на юге города. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) March 10, 2018