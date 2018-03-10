Хуснуллин рассказал об открытии новой платформы МЖД

Открытие платформы «Новохохловская» Курского направления Московской железной дороги (МЖД) запланировано на сентябрь 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

«Интеграция Курского направления МЖД позволит снизить нагрузку на Курский вокзал и платформу «Царицыно», а также станции метрополитена «Курская» и «Царицыно», — заключил М. Хуснуллин.

Он пояснил, что в рамках реализации данного проекта в состав остановочного пункта «Новохохловская» войдет крытый переход, по которому можно будет перейти с Курского направления МЖД на МЦК, а также на другие виды общественного городского транспорта.