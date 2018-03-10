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Хуснуллин рассказал об открытии новой платформы МЖД
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М. Хуснуллин: Платформа «Новохохловская» железной дороги на пересечении с МЦК заработает к сентябрю 

Агентство «Москва» 10 марта 2018
Фото: РИА Новости
Открытие платформы «Новохохловская» Курского направления Московской железной дороги (МЖД) запланировано на сентябрь 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
«В целях интеграции Курского направления МЖД с Московским центральным кольцом (МЦК), мы вместе с коллегами из РЖД строим новую платформу для электричек с пассажирским терминалом. На сегодняшний день продолжаются работы по монтажу металлических конструкций конкорса и устройству контактной сети. Планируем, что уже в сентябре пассажиры смогут воспользоваться новой платформой» — заявил М. Хуснуллин.
Он пояснил, что в рамках реализации данного проекта в состав остановочного пункта «Новохохловская» войдет крытый переход, по которому можно будет перейти с Курского направления МЖД на МЦК, а также на другие виды общественного городского транспорта.
«Интеграция Курского направления МЖД позволит снизить нагрузку на Курский вокзал и платформу «Царицыно», а также станции метрополитена «Курская» и «Царицыно», — заключил М. Хуснуллин.
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