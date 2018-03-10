В аэропортах Москвы отменили часть рейсов

Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы в субботу утром

В столичных аэропортах «Домодедово» «Шереметьево» в субботу утром задержали и отменили 21 рейс, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания». По данным сервиса, в «Домодедове» задерживаются четыре рейса, еще 11 отменены. В аэропорту «Шереметьево» задержано шесть рейсов. В аэропорту «Внуково» нет задержек и отмен. Также в подмосковном аэропорту «Жуковский» нет задержанных и отмененных рейсов. Москве и Московской области в субботу ожидается облачная погода, временами пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем в столице — минус 5-3 градуса, в Подмосковье — минус 6-1 градус, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Ветер будет дуть юго-восточный 4-9 метров в секунду.