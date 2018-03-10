Ещё
В аэропортах Москвы отменили часть рейсов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы в субботу утром 

РИАМО 10 марта 2018
Фото: РИА Новости
В столичных аэропортах «Домодедово» и «Шереметьево» в субботу утром задержали и отменили 21 рейс, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
По данным сервиса, в «Домодедове» задерживаются четыре рейса, еще 11 отменены. В аэропорту «Шереметьево» задержано шесть рейсов. В аэропорту «Внуково» нет задержек и отмен.
Также в подмосковном аэропорту «Жуковский» нет задержанных и отмененных рейсов.
В Москве и Московской области в субботу ожидается облачная погода, временами пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем в столице — минус 5-3 градуса, в Подмосковье — минус 6-1 градус, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Ветер будет дуть юго-восточный 4-9 метров в секунду.
РИАМО: последние новости
Один человек пострадал в ДТП с участием 4 иномарок на Крымском валу в Москве Тоннель и 3 пешеходных перехода построят на Варшавском шоссе в Москве до конца 2018 года Жилой комплекс на 2‑й Звенигородской улице в Москве сохранит особенности прежней застройки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму254
Мясорубка в Гудаури46
Умер Александр Павловский4
В ООН сорвали выступление России189
Третья мировая война наступила для Климкина131
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение