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Пассажирам московского метро устроили диджейский сет
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Пассажирам московского метро устроили диджейский сет 

Мослента 9 марта 2018
Фото: ТАСС
В честь Дня диджея, который отмечается 9 марта, на станции метро «Курская» выступили музыканты. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы столичного метрополитена.
«Сегодня на одной из самых популярных площадок проекта «Музыка в метро» отметили День диджея. На четыре часа аванзал станции «Курская» превратился в настоящую танцплощадку, где звучали сеты от популярных диджеев», — рассказал собеседник агентства.
Перед пассажирами выступили трубачи и диджеи DiMaggio и Swanky Tunes.
За время акции через аванзал «Курской» прошло порядка 16 тысяч человек. Это, по словам заместителя начальника метрополитена Романа Латыпова, больше половины от максимального числа зрителей на концертах в «Олимпийском».
«В то же время, выступление не помешало движению основного пассажиропотока благодаря грамотному расположению площадки», — заверил он.
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