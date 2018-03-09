Пассажирам московского метро устроили диджейский сет

«Сегодня на одной из самых популярных площадок проекта «Музыка в метро» отметили День диджея. На четыре часа аванзал станции «Курская» превратился в настоящую танцплощадку, где звучали сеты от популярных диджеев», — рассказал собеседник агентства. В честь Дня диджея, который отмечается 9 марта, на станции метро «Курская» выступили музыканты. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы столичного метрополитена.

Перед пассажирами выступили трубачи и диджеи DiMaggio и Swanky Tunes.

За время акции через аванзал «Курской» прошло порядка 16 тысяч человек. Это, по словам заместителя начальника метрополитена Романа Латыпова, больше половины от максимального числа зрителей на концертах в «Олимпийском».