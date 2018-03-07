В метро устроят дискотеку

В московском метро устроят дискотеку

Участники фестиваля современной музыки и технологий Alfa Future People выступят в московском метро 9 марта. Об этом сообщили организаторы «Дня диджея» в столичной подземке, передает «Афиша Daily».

Музыканты выступят на станции «Курская» кольцевой линии с 12:00 до 16:00. Свои сеты отыграют диджеи DiMaggio и Swanky Tunes. Диджей Fonarev помимо выступления прочитает лекцию об истории диджеинга, клубной среде в России и гастрольной жизни.

Мероприятие состоится в рамках проекта «Музыка в метро». Оно приурочено ко всемирному Дню диджея, который отмечается 9 марта.

В феврале рэп-исполнители сразились в поэтической дуэли в честь столетия литературной битвы за звание Короля поэтов. Участники битвы предстали в образах поэтов XX века. «Выборы короля поэтов» прошли 27 февраля 1918 года в московском Политехническом музее.