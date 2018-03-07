Власти Москвы рассказали, почему в городе сократилось число воробьев

МОСКВА , 7 мар — РИА Новости . Численность воробьев в российской столице сократилось из-за того, что в городе стало чище, сообщили в среду РИА Новости в департаменте природопользования Москвы.

"Численность воробьев, по оценкам орнитологов, действительно немного сократилась, но это связано в первую очередь с тем, что город стал чище", — сообщили в ведомстве.

В департаменте пояснили, что в столице сократилось число помоек, а площадки для мусора теперь огорожены.

"Морфологический состав отходов тоже изменился — меньше стало пищевых отходов и больше упаковки", — добавили в ведомстве.