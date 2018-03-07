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Власти Москвы рассказали, почему в городе сократилось число воробьев
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Власти Москвы рассказали, почему в городе сократилось число воробьев 

РИА Новости 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Численность воробьев в российской столице сократилось из-за того, что в городе стало чище, сообщили в среду РИА Новости в департаменте природопользования Москвы.
"Численность воробьев, по оценкам орнитологов, действительно немного сократилась, но это связано в первую очередь с тем, что город стал чище", — сообщили в ведомстве.
В департаменте пояснили, что в столице сократилось число помоек, а площадки для мусора теперь огорожены.
"Морфологический состав отходов тоже изменился — меньше стало пищевых отходов и больше упаковки", — добавили в ведомстве.
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