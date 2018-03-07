В парке Победы появится танцплощадка под открытым небом

«Сейчас мы прорабатываем детальную программу музыкальных вечеров, чтобы каждые выходные гости парка танцевали под музыку определенного стиля. Это может быть классический вальс, танго, рок-н-ролл, а также современная популярная музыка. В преддверии чемпионата мира по футболу на танцплощадке будут звучать хиты, связанные с этим видом спорта», — рассказали в пресс-службе парка Победы на Поклонной горе. В парке Победы на Поклонной горе в начале апреля заработает специальная танцевальная площадка, где все желающие смогут потанцевать, а также посмотреть выступления профессиональных коллективов. Она появится на аллее Защитников Москвы . Поучаствовать в танцевальных вечерах можно с апреля, они будут проходить каждые выходные и по праздникам.

Площадка сможет вместить до 20 танцующих пар. Ее размер — 520 квадратных метров. По краям танцпола для зрителей разместили 20 лавочек с навесами. Монтаж самой площадки уже завершен, в ближайшее время там установят звуковое оборудование. Планируется, что, кроме выступлений, на танцплощадке будут проходить занятия по классическим танцам. В них примут участие профессиональные танцоры.

А в Парке Горького этим летом в обновленной ажурной беседке установят белый рояль и будут проводить акустические концерты. В январе ее открыли для посетителей после реставрации. Ажурную беседку построили в парке в 50-х годах прошлого века, долгое время она служила площадкой для музыкальных вечеров.

Сейчас в 45 парках Москвы для посетителей работают катки, 23 из них — с искусственным льдом. В преддверии закрытия ледового сезона в 16 зонах отдыха пройдет ежегодная акция «Ночь на катке». С 18:00 7 марта до 01:00 8 марта все катки будут работать бесплатно, дополнительные услуги (прокат коньков и защитной экипировки) нужно будет оплатить по тарифам парков.