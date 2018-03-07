В парке Победы появится танцплощадка под открытым небом 

В парке Победы на Поклонной горе в начале апреля заработает специальная танцевальная площадка, где все желающие смогут потанцевать, а также посмотреть выступления профессиональных коллективов. Она появится на аллее Защитников Москвы. Поучаствовать в танцевальных вечерах можно с апреля, они будут проходить каждые выходные и по праздникам.
«Сейчас мы прорабатываем детальную программу музыкальных вечеров, чтобы каждые выходные гости парка танцевали под музыку определенного стиля. Это может быть классический вальс, танго, рок-н-ролл, а также современная популярная музыка. В преддверии чемпионата мира по футболу на танцплощадке будут звучать хиты, связанные с этим видом спорта», — рассказали в пресс-службе парка Победы на Поклонной горе.
Площадка сможет вместить до 20 танцующих пар. Ее размер — 520 квадратных метров. По краям танцпола для зрителей разместили 20 лавочек с навесами. Монтаж самой площадки уже завершен, в ближайшее время там установят звуковое оборудование. Планируется, что, кроме выступлений, на танцплощадке будут проходить занятия по классическим танцам. В них примут участие профессиональные танцоры.
А в Парке Горького этим летом в обновленной ажурной беседке установят белый рояль и будут проводить акустические концерты. В январе ее открыли для посетителей после реставрации. Ажурную беседку построили в парке в 50-х годах прошлого века, долгое время она служила площадкой для музыкальных вечеров.
Сейчас в 45 парках Москвы для посетителей работают катки, 23 из них — с искусственным льдом. В преддверии закрытия ледового сезона в 16 зонах отдыха пройдет ежегодная акция «Ночь на катке». С 18:00 7 марта до 01:00 8 марта все катки будут работать бесплатно, дополнительные услуги (прокат коньков и защитной экипировки) нужно будет оплатить по тарифам парков.