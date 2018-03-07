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Поезда МЦК перевезли с начала года 20 млн пассажиров
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Поезда МЦК перевезли с начала 2018 года 20 млн пассажиров 

Российская Газета 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
С начала года поезда МЦК перевезли более 20 миллионов пассажиров. Это на четверть больше, чем за такой же период 2017 года. Об этом сообщает сайт мэра Москвы.
Портал также отмечает, что самой популярной станцией остается "Площадь Гагарина" — здесь побывали 1,8 млн пассажиров, далее идут "Ботанический сад" и "Кутузовская".
Кроме того, прибавилось пассажиров на Шелепихе, где недавно открылась пересадка на станцию новой Большой Кольцевой линии, Коптево, Окружной и Ростокино.
Скачок пассажиропотока на МЦК также ожидается после открытия нескольких пересадок на железнодорожные станции, запланированные на этот год. Так, прямую пересадку получат пассажиры Рижского, Ярославского, Савеловского направлений.
Кстати, как сообщается в официальном аккаунте телеграмм МЦК, сегодня на станции Ботанический сад пройдет "День пассажира", когда сотрудники железной дороги выслушивают все претензии и пожелания напрямую. Пассажиры могут заполнить небольшую анкету.
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