Большинство москвичей не хочет менять названия веток столичного метро

В Москве проводится голосование за названия линий столичного метро в аудиообъявлениях и на схемах. В нем приняли участие около 175 тысяч москвичей, сообщил сайт проекта «Активный гражданин».

В настоящий момент москвичи ориентируются в метро как по цветовым, так и по номерным названиям веток.

У линий также есть официальные названия —

Таганско-Краснопресненская

Калужско-Рижская

Серпуховско-Тимирязевская

и т. д.

Их принято использовать в звуковых объявлениях в поездах метро, но они тяжело воспринимаются на слух и значительно увеличивают длительность информационных объявлений

— сайт «Активный гражданин».

За то, чтобы сохранить официальные названия веток, проголосовали 44% опрашиваемых, что составляет более 77 тысяч человек.

Вместе с тем, еще 41% респондентов выбрал вариант «цветовых» названий веток в столичном метро.

Помимо этого, около 9% участников опроса затруднились ответить на поставленный вопрос.

Москвичи уже голосовали за выбор названий для линий метро. В прошлом году жители столицы выбирали имя для Третьего пересадочного контура. Тогда наиболее популярным вариантом ответа за полгода голосования стала «Большая кольцевая линия».

Ранее сообщалось, что три новые станции метро Люблинско‐Дмитровской, или салатовой, ветки метро откроются в марте.