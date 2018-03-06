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С. Собянин подписал распоряжение о создании международного экспертного совета по вопросам экологии
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С. Собянин подписал распоряжение о создании международного экспертного совета по вопросам экологии 

Агентство «Москва» 6 марта 2018
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о создании международного экспертного совета по вопросам экологии при правительстве столицы. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.
«Создать международный экспертный совет по вопросам экологии при правительстве Москвы», — говорится в документе.
Уточняется, что экспертный совет является коллегиальным рабочим органом правительства Москвы, который создан для проведения экспертной оценки международного опыта в области экологической безопасности и улучшения качества окружающей среды.
Согласно документу основными целями данного экспертного совета является повышение качества компонентов окружающей среды в Москве, а так же обеспечение экологической безопасности столицы и создание благоприятной окружающей среды.
«Экспертный совет проводит анализ состояние компонентов окружающей среды в Москве и осуществляет разработку рекомендаций для органов исполнительной власти Москвы, промышленных и коммунальных организаций по вопросам улучшения качества окружающей среды на основе международного опыта в данной области», — говорится в распоряжении.
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