С. Собянин подписал распоряжение о создании международного экспертного совета по вопросам экологии

«Создать международный экспертный совет по вопросам экологии при правительстве Москвы», — говорится в документе.

Уточняется, что экспертный совет является коллегиальным рабочим органом правительства Москвы, который создан для проведения экспертной оценки международного опыта в области экологической безопасности и улучшения качества окружающей среды.

Согласно документу основными целями данного экспертного совета является повышение качества компонентов окружающей среды в Москве, а так же обеспечение экологической безопасности столицы и создание благоприятной окружающей среды.

«Экспертный совет проводит анализ состояние компонентов окружающей среды в Москве и осуществляет разработку рекомендаций для органов исполнительной власти Москвы, промышленных и коммунальных организаций по вопросам улучшения качества окружающей среды на основе международного опыта в данной области», — говорится в распоряжении.