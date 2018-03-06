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Посещаемость учреждений культуры Москвы достигла 67 млн человек в год
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Посещаемость учреждений культуры Москвы достигла 67 млн человек в год 

Москва меняется 6 марта 2018
Фото: Москва меняется
Об этом в ходе заседания президиума правительства Москвы сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
«У нас учреждения культуры посещаются 67 миллионов раз в год, это не считая парков культуры и отдыха. В среднем, пять раз каждый москвич посещает музей, театр, концертный зал», — рассказал глава ведомства.
Как сообщается в материалах к заседанию президиума правительства, по оценкам специалистов, в парки культуры ходят регулярно 50 процентов горожан, в кинотеатры — 40 процентов, 28 процентов посещают музеи и выставки, театры и концертные залы — 16 процентов, библиотеки — 15 процентов, дома культуры — 14 процентов.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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