Посещаемость учреждений культуры Москвы достигла 67 млн человек в год

«У нас учреждения культуры посещаются 67 миллионов раз в год, это не считая парков культуры и отдыха. В среднем, пять раз каждый москвич посещает музей, театр, концертный зал», — рассказал глава ведомства.

Как сообщается в материалах к заседанию президиума правительства, по оценкам специалистов, в парки культуры ходят регулярно 50 процентов горожан, в кинотеатры — 40 процентов, 28 процентов посещают музеи и выставки, театры и концертные залы — 16 процентов, библиотеки — 15 процентов, дома культуры — 14 процентов.

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