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77,7 тыс. москвичей проголосовали за сохранение официальных названий веток метро на схемах
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77,7 тыс. москвичей проголосовали за сохранение официальных названий веток метро на схемах 

РИАМО 6 марта 2018
Фото: сайт мэра Москвы
Уже почти 175 тысяч жителей столицы приняли участие в голосовании за названия линий городской подземки в аудиообъявлениях и на схемах, за сохранение официальных названий высказались более 77,7 тысячи человек, сообщается на сайте проекта «Активный гражданин».
Ранее на официальном сайте мэра Москвы сообщалось, что пользователям проекта «Активный гражданин» предложили выбрать названия для линий метро Москвы, они решат, создавать ли новую номерную или цветовую систему, либо сохранить официальные названия веток.
«Как сейчас (по официальным названиям — Серпуховско-Тимирязевская, Калининско-Солнцевская, Люблинско-Дмитровская и другие) — 44%, 77,784 тысячи человек», — говорится в сообщении.
На втором месте по популярности вариант называть ветки по цветам — за него проголосовал 41% респондентов, почти 71 тысяча человек.
За вариант «По номерам» свой голос отдали 9% участников опроса, и примерно одинаковое количество москвичей (по 3%) высказались за вариант отдать этот вопрос на решение специалистам и затруднились ответить.
Всего в голосовании по поводу обозначения линий метро в аудиообъявлениях и на схемах проголосовали 174,8 тысячи граждан.
«Активные граждане» уже принимали участие в выборе названий линий метро. В 2017 году горожане решили, какое имя дать Третьему пересадочному контуру (ТПК). Голосование длилось полгода, самым популярным вариантом стал ответ «Большая кольцевая линия» (Big circle line) — его предпочли 53,34%.
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