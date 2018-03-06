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Часовню «Арбатец» признали объектом культурного наследия
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Часовню «Арбатец» признали объектом культурного наследия 

Управа района Сокол города Москвы 6 марта 2018
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Приказ о признании объектом культурного наследия часовни «Арбатец» на Соколе издали и опубликовали в открытом доступе столичные власти. Документ появился на днях на портале мэра и правительства Москвы mos.ru.
В приказе, изданном Департаментом культурного наследия столицы, также определены границы особо охраняемой территории на пересечении улицы Алабяна с Малым Песчаным переулком.
Напомним, часовня «Арбатец» была построена в 1911 году при Сергиево-Елизаветинском убежище для инвалидов Русско-японской войны. (ак)
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