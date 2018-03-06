Собянин ожидает увеличения продолжительности жизни москвичей

Собянин ожидает увеличения средней продолжительности жизни москвичей

Средняя продолжительности жизни москвичей через четыре-пять лет, как ожидается, должна вырасти до 80 лет, заявил во вторник мэр столицы Сергей Собянин на встрече с главврачами городских больниц и поликлиник.

"Та задача, которую поставил президент о том, чтобы мы попали в "клуб 80" с ожидаемой продолжительностью более 80 лет, я считаю, для Москвы абсолютно реальная задача. Более того, это задача ближайших четырех-пяти лет", — подчеркнул Собянин. Темой встречи стало обсуждение проекта стратегии развития московского здравоохранения до 2025 года.

Он отметил, что московское здравоохранение за последние годы пережило серьезные изменения: и структурные, и системные, и финансовые, укреплена материальная база, обновилось оборудование.

"Достигнуты и определенные качественные результаты. В прошедшем году продолжительность жизни москвичей вплотную приблизилась к 78 годам, что отвечает аналогичным показателям крупнейших мировых городов", — заявил мэр.

Вместе с тем, по его словам, в столичном здравоохранении остается ряд проблемных вопросов.

"Нам необходимо обсудить, какие процессы будут происходить в здравоохранении с точки зрения обновления технологий, укрепления материальной базы, повышения квалификации, пациентоориенитрованности в здравоохранении и создания комфортных, хороших условий для работы самих врачей", — отметил мэр.

Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил о программе по борьбе с онкологическими заболеваниями.

"Действительно, с учетом продолжительности жизни онкология, к сожалению, выходит на первый план. Это и сложность заболевания, и сложность медицинских технологий, серьезные капитальные затраты, серьезные вливания с точки зрения государственных инвестиций", — отметил Собянин.

По итогам встречи мэр поддержал идею разработки стратегии развития московского здравоохранения до 2025 года инициативной группой главных врачей больниц и поликлиник. В дальнейшем, добавил мэр, стратегия будет широко обсуждаться среди экспертного, врачебного и пациентского сообщества.