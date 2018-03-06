Москвичи стали больше болеть

«Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве по совокупному населению на девятой неделе 2018 года ниже эпидпорога на 30,2 процента», — сообщили в ведомстве. Количество заболевших гриппом и ОРВИ в столице растет. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по Москве.

При этом на прошлой неделе этот показатель был ниже эпидпорога на 43,7 процента. По новым данным, доля больных гриппом в структуре заболеваемости ОРВИ составила 0,06 процента по сравнению с 0,04 процентами на прошлой неделе.

Как отметили в ведомстве, показатели остаются ниже расчетных эпидемических пороговых величин.