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Москвичи стали больше болеть
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Москвичи стали больше болеть 

Мослента 6 марта 2018
Фото: ТАСС
Количество заболевших гриппом и ОРВИ в столице растет. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по Москве.
«Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве по совокупному населению на девятой неделе 2018 года ниже эпидпорога на 30,2 процента», — сообщили в ведомстве.
При этом на прошлой неделе этот показатель был ниже эпидпорога на 43,7 процента. По новым данным, доля больных гриппом в структуре заболеваемости ОРВИ составила 0,06 процента по сравнению с 0,04 процентами на прошлой неделе.
Как отметили в ведомстве, показатели остаются ниже расчетных эпидемических пороговых величин.
«Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями соответствует сезону года, показатель заболеваемости не превышает средние многолетние значения», — говорится в сообщении.
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