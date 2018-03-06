Москва стала самым читающим регионом

Москва стала самым читающим российским регионом в 2017 году

"В 2017 году город Москва стал призёром всероссийского конкурса "Самый читающий регион", — сказал Кибовский на заседании президиума правительства города. Москва заняла лидирующее место на всероссийском конкурсе "Самый читающий регион", проходившем в 2017 году, сообщил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский во вторник.

По его словам, на сегодняшний день в городе функционирует 440 библиотек, а книжный фонд столицы насчитывает 19,7 миллионов экземпляров. В 2017 году в них произведено 23,8 миллионов книговыдач, прошло свыше 21 тысяч культурно-массовых мероприятий, на базе библиотек открыты 725 кружков и студий разной направленности, отметил он.

Глава департамента напомнил, что в 2018 году город планирует внедрить единый читательский билет и электронный каталог. Как сообщил ранее Кибовский, единый читательский билет позволит москвичам посещать любые библиотеки по всему городу без записи в любом удобном для них месте.