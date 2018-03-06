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Московский культурный форум пройдет в Манеже с 23 по 25 марта
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Московский культурный форум пройдет в Манеже с 23 по 25 марта 

РИАМО 6 марта 2018
Фото: РИАМО
Традиционный Московский культурный форум состоится в Центральном Манеже 23-25 марта, в нем могут принять участие порядка 50 тысяч человек, сообщил во вторник в ходе заседания президиума правительства столицы руководитель департамента культуры города Александр Кибовский.
«Важным событием 2018 года станет Московский культурный форум, который пройдет с 23 по 25 марта в Центральном Манеже. В нем примут участие более 50 учреждений культуры», — сказал Кибовский.
Он добавил, что в рамках форума также будет организовано порядка 800 мероприятий, в том числе свыше 500 мастер-классов и более 40 творческих встреч.
«Ожидается, что за три дня форум посетят более 50 тысяч гостей», — отметил Кибовский.
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