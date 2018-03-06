Названа стоимость тюльпанов на 8 Марта

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова заявила, что самый «дешевый» и «скромный» букет тюльпанов в Москве к 8 марта обойдется в 250-300 рублей. Об этом сообщает агентство «Москва».

Сафронова отметила, что тюльпаны — «самые оптимальные» по цене, «экономные» цветы. По ее словам, «хороший миксовый букет», состоящий из тюльпанов, сирени, ирисов, других цветов и аксессуаров будет стоить около одной тысячи рублей.

Одними из самых популярных цветов этой весны станут пионы, которые в Россию сейчас привозят из Латинской Америки. Сафронова отметила, что это «несезонные цветы, и, конечно, дорогие».