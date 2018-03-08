С. Собянин пригласил москвичей в Новую Третьяковку на выставку работ В. Верещагина

«В Третьяковке открылась большая выставка В. Верещагина. Кроме картин и графики, там будут документы и фото из архива художника», — написал мэр. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан посетить выставку работ живописца Василий Верещагина в Новой Третьяковке на ул. Крымский Вал. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Выставку «Василий Верещагин» открыли для посетителей 7 марта. Она продолжит работу по 15 июля 2018 г.

Кроме того, С. Собянин пригласил москвичей посетить Пушкинский музей, который открыл продажу билетов на выставку «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции». Экспозиция будет работать с 28 марта по 22 июля 2018 г.