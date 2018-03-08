Ещё
Собянин пригласил москвичей в Новую Третьяковку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С. Собянин пригласил москвичей в Новую Третьяковку на выставку работ В. Верещагина 

Агентство «Москва» 8 марта 2018
Фото: Москва24
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан посетить выставку работ живописца Василий Верещагина в Новой Третьяковке на ул. Крымский Вал. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«В Третьяковке открылась большая выставка В. Верещагина. Кроме картин и графики, там будут документы и фото из архива художника», — написал мэр.
Выставку «Василий Верещагин» открыли для посетителей 7 марта. Она продолжит работу по 15 июля 2018 г.
Кроме того, С. Собянин пригласил москвичей посетить Пушкинский музей, который открыл продажу билетов на выставку «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции». Экспозиция будет работать с 28 марта по 22 июля 2018 г.
Агентство «Москва»: последние новости
Около 50 тыс. посетителей планирует принять Музей архитектуры им. А.Щусева в 2018 г. Ремонт подуличного перехода на станции метро «Беговая» будет завершен в мае М.Хуснуллин: Интеграцию Каховской линии метро в БКЛ планируется начать до конца года
 Ещё 43 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму254
Мясорубка в Гудаури46
Умер Александр Павловский4
В ООН сорвали выступление России189
Третья мировая война наступила для Климкина131
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение