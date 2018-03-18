Ещё
Ветер и немного снега: прогноз погоды в Тюмени на следующую неделю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ветер и немного снега: прогноз погоды в Тюмени на следующую неделю 

72.ru 11 часов назад
Фото: 72.ru
Март пока не балует тюменцев весенней оттепелью. После бесснежной зимы в городе несколько дней валил снег, было похолодание и сильные ветра. В ближайшие недели ситуация начнет меняться.
— В понедельник, 19 марта, в Тюмени будет облачно с прояснениями, после прохладной ночи воздух прогреется до минус 5 градусов. Ветер будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду, возможно будет идти небольшой снег, — рассказали в Росгидрометцентре. — Ночью столбики термометров опустятся до минус 13, а днем во вторник, 20 марта, на улице будет минус 2 градуса.
В среду, 21 марта, и в четверг, 22 марта, воздух прогреется до ноля. В эти дни возможны небольшие осадки. Ночи по-прежнему будут холодными — температура будет опускаться ниже минус 10 градусов. Скорость ветра — до 4 метров в секунду.
В пятницу,23 марта, начнется небольшое похолодание. Днем столбики термометров достигнут отметки в минус 5 градусов, а ночью и вовсе минус 16. В выходные станет немного потеплеет — до минус 3 градусов.
72.ru: последние новости
9 вопросов о выборах президента в Тюмени: как голосовать без прописки, куда жаловаться, какие подарки дадут Шпаргалка для гостя ЧМ-2018: как добыть билет на футбол и не разориться Кто ты из кандидатов в президенты: проходим тест
 Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве143
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина267
Путин получил первое поздравление с победой на выборах30
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине29
Актер Добронравов госпитализирован38
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение