Ветер и немного снега: прогноз погоды в Тюмени на следующую неделю

Март пока не балует тюменцев весенней оттепелью. После бесснежной зимы в городе несколько дней валил снег, было похолодание и сильные ветра. В ближайшие недели ситуация начнет меняться.

— В понедельник, 19 марта, в Тюмени будет облачно с прояснениями, после прохладной ночи воздух прогреется до минус 5 градусов. Ветер будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду, возможно будет идти небольшой снег, — рассказали в Росгидрометцентре . — Ночью столбики термометров опустятся до минус 13, а днем во вторник, 20 марта, на улице будет минус 2 градуса.

В среду, 21 марта, и в четверг, 22 марта, воздух прогреется до ноля. В эти дни возможны небольшие осадки. Ночи по-прежнему будут холодными — температура будет опускаться ниже минус 10 градусов. Скорость ветра — до 4 метров в секунду.

В пятницу,23 марта, начнется небольшое похолодание. Днем столбики термометров достигнут отметки в минус 5 градусов, а ночью и вовсе минус 16. В выходные станет немного потеплеет — до минус 3 градусов.