Ещё
«Это было кошмаром моего детства!»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Оно либо есть у мужика, либо нет": Добкин о потере Крыма
"Оно либо есть у мужика, либо нет": Добкин о потере Крыма

«Это было кошмаром моего детства!» 

Мослента 1 час назад
Специально для выставки «Старая квартира» Музей Москвы собрал воспоминания столичных жителей о том, какие вещи были им дороги в те или иные годы. МОСЛЕНТА публикует некоторые из этих рассказов.
1/8  «Я вышла замуж в 1954 году. Мне было 18 лет. Какая из меня хозяйка? На свадьбу я сразу получила четыре одинаковых книги «Домоводство». Мы с мужем почитали их, и решили обустраивать нашу семейную жизнь «по науке». До замужества я не могла сварить яйцо и совсем не умела подметать (заметала мусор по углам)...». (Марьяна Полтева, заслуженный работник культуры Москвы).
Фото:
2/8  1960-е годы. Пианино «Заря». «Это пианино - кошмар моих детских воспоминаний. Самый не любимый мною предмет в квартире! Мучили меня, мучили, а играть я толком и не научился. (...)». (Павел Руднев, физик)
Фото:
3/8  1970-е годы. Графин «Золотой петушок». «Это, кажется, было самым знаменитым изделием Кировского завода в 70-е годы. Стоил такой графин всего 2 рубля, а вещью был полезной. В нашей квартире их скопилось 5 штук. (...) Когда смотришь на этот графинчик, всегда вспоминаешь детство, свои дни рождения, родителей». (Сергей Прохоров, водитель)
Фото:
4/8  1980-е годы. Чугунок-кастрюля. «Моя бабушка Мария Борисовна родилась в деревне под Тулой. В Москву приехала в 1930-е годы. Помню, что чугунки и большие чугунные сковородки самых разных размеров были основой ее нехитрой кухонной утвари. Она перевозила их с собой с квартиры на квартиру и берегла». (Ирина Карпачева, историк, начальник отдела История Москвы в Музее Москвы)
Фото:
5/8  1980-е годы. Электропроигрыватель «Радиотехника». «Коллекция грампластинок была у меня лучшей в нашем классе. Мне все ребята завидовали. Правда, чтобы купить редкую пластинку, приходилось много часов стоять в очередях в магазине «Мелодия» на Калининском проспекте, поэтому я прогуливал школу». (Дмитрий Данков, предприниматель)
Фото:
6/8  1980-е годы. Гладильная машина «Калинка-1». «Мой папа в те годы работал завотделом в Государственном специализированном институте радио и телевидения. Там-то ему и выдали талоны на покупку товаров в магазине «Хозтовары», расположенном на первом этаже жилого дома на Таганской улице. (...)». (Татьяна Калугина, музейный работник)
Фото:
7/8  1990-е годы. Вазы для цветов из «ИКЕА». «Я 30 лет проработала учителем, часто получала подарки от родителей и ребят - на День учителя, Новый год, 8 Марта. (...) Но 8 Марта 1993 года мне запомнился особо: ребята, словно сговорившись, принесли эти разноцветные вазочки – зеленые, синие, розовые…». (Татьяна Хованская, заслуженный учитель России)
Фото:
8/8  Выставка «Старая квартира» открыта в Музее Москвы до 10 апреля
Фото:
Человек может сколько угодно считать себя высокодуховным существом, однако же вот факт: большинство людей живет не идеями, но — вещами. Причем в разные исторические периоды — разными. «У каждой вещи свое время», — писал немецкий философ Мартин Хайдеггер.
Мослента: последние новости
Московских переселенцев станет больше Самая длинная линия метро объединит Москву В Москве спасли привязанную к дереву рысь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: массовый перехват у границы России206
Грудинин нашел себе замену807
Россияне придумали название «ракете Путина»192
Немцы усомнились в уникальности российских ракет905
США нашли способ уничтожить гиперзвуковое оружие России937
Видео
01:00
Секреты Су-57 собрали на видео
Войска Армия
00:05
Медленную официантку избили в ресторане
Происшествия
06:00
Грудинин нашел себе замену
Политика Выборы 2018
01:21
Синоптики рассказали о погоде 8 марта
Общество Новости Москвы
03:37
США нашли способ уничтожить гиперзвуковое оружие России
Оружие Армия
00:46
Борисова помолодела и похорошела
Шоу-бизнес
01:15
Трансвеститы излупили прохожего в СПб
Происшествия
05:50
Пока вы спали: массовый перехват у границы России
В мире
01:24
При пожаре в Баку погибли 30 человек
Пожары Происшествия
01:51
Названы новые сроки наступления весны
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение