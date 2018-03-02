«Это было кошмаром моего детства!» 

1/8 «Я вышла замуж в 1954 году. Мне было 18 лет. Какая из меня хозяйка? На свадьбу я сразу получила четыре одинаковых книги «Домоводство». Мы с мужем почитали их, и решили обустраивать нашу семейную жизнь «по науке». До замужества я не могла сварить яйцо и совсем не умела подметать (заметала мусор по углам)...». (Марьяна Полтева, заслуженный работник культуры Москвы). Фото: Meshok.net

2/8 1960-е годы. Пианино «Заря». «Это пианино - кошмар моих детских воспоминаний. Самый не любимый мною предмет в квартире! Мучили меня, мучили, а играть я толком и не научился. (...)». (Павел Руднев, физик) Фото: IlyaARX500 / Pikabu

3/8 1970-е годы. Графин «Золотой петушок». «Это, кажется, было самым знаменитым изделием Кировского завода в 70-е годы. Стоил такой графин всего 2 рубля, а вещью был полезной. В нашей квартире их скопилось 5 штук. (...) Когда смотришь на этот графинчик, всегда вспоминаешь детство, свои дни рождения, родителей». (Сергей Прохоров, водитель) Фото: Meshok.net

4/8 1980-е годы. Чугунок-кастрюля. «Моя бабушка Мария Борисовна родилась в деревне под Тулой. В Москву приехала в 1930-е годы. Помню, что чугунки и большие чугунные сковородки самых разных размеров были основой ее нехитрой кухонной утвари. Она перевозила их с собой с квартиры на квартиру и берегла». (Ирина Карпачева, историк, начальник отдела История Москвы в Музее Москвы) Фото: Академик

5/8 1980-е годы. Электропроигрыватель «Радиотехника». «Коллекция грампластинок была у меня лучшей в нашем классе. Мне все ребята завидовали. Правда, чтобы купить редкую пластинку, приходилось много часов стоять в очередях в магазине «Мелодия» на Калининском проспекте, поэтому я прогуливал школу». (Дмитрий Данков, предприниматель) Фото: Rw6ase.narod.ru

6/8 1980-е годы. Гладильная машина «Калинка-1». «Мой папа в те годы работал завотделом в Государственном специализированном институте радио и телевидения. Там-то ему и выдали талоны на покупку товаров в магазине «Хозтовары», расположенном на первом этаже жилого дома на Таганской улице. (...)». (Татьяна Калугина, музейный работник) Фото: Авито

7/8 1990-е годы. Вазы для цветов из «ИКЕА». «Я 30 лет проработала учителем, часто получала подарки от родителей и ребят - на День учителя, Новый год, 8 Марта. (...) Но 8 Марта 1993 года мне запомнился особо: ребята, словно сговорившись, принесли эти разноцветные вазочки – зеленые, синие, розовые…». (Татьяна Хованская, заслуженный учитель России) Фото: Авито