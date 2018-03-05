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Снегопад в Москве может стать сильнейшим за 70 лет
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Снегопад в Москве может оказаться самым мощным за 70 лет 

Вести.Ru 9 часов назад
Снегопад, обрушившийся этой ночью на Москву, может оказаться самым мощным почти за 70 лет, передает телеканал "Россия 24". Треть месячной нормы осадков — менее, чем за сутки. Снег мелкий и сухой, сильный ветер и слишком низкая для начала марта температура воздуха — настоящая полярная метель, для средней полосы России несвойственная. Вдоль дорог намело сугробы до полуметра.
Водителей просят сегодня во возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях. Более полутора тысяч единиц специальной техники задействовано для уборки снега на улицах столицы. Метеорологи считают, что снегопады и морозы продержатся всю первую половину марта.
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