Москву ждет аномальный снегопад 8 марта

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков заявил, что к 8 марта в столице может выпасть месячная норма осадков. Об этом сообщает агентство «Москва».

По его словам, за воскресенье и понедельник, 4 и 5 марта, в городе выпадет до 17 сантиметров снега, то есть около половины мартовской нормы.

После этого новый снегопад в Москве начнется вечером 7 марта и продлится весь день 8 марта. Эти снегопады он назвал «аномальными».

По данным «Интерфакса», в ночь на 4 марта в Москве выпало около 20 процентов месячной нормы осадков. В МЧС предупреждали о сильном снеге, метели и ветре с порывами до 15 метров в секунду. Власти призвали автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды.

Бирюков говорил, что коммунальные службы Москвы переведены в круглосуточный режим работы. По его словам, в городе работают около десяти тысяч единиц спецтехники.

В ночь на 6 марта в столице ожидается минус 15-20 градусов, в ночь на 7 марта и в ночь на 8-е марта температура воздуха составит минус 13-18 градусов. Днем 6-го и 7 марта в столице будет около минус шести-восьми градусов, а днем 8 марта синоптики пообещали до минус двух-семи градусов.