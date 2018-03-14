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МЧС предупредило о мокром снеге и дожде в четверг
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МЧС предупредило о мокром снеге и дожде в четверг 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Столичный главк МЧС выпустил предупреждение в связи с прогнозируемыми в четверг, 15 марта, мокрым снегом, дождем и гололедом в Москве и Московской области.
"По информации ФГБУ «Центральное УГМС» в течение суток 15 марта в Москве и Московской области ожидается сильный снег, утром мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, днем метель при ветре порывами до 15 м/с. К вечеру понижение температуры воздуха до —7…-10°С, сильная гололедица", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что при непогоде возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, ухудшение видимости, создание пробок и аварийных ситуаций на дорогах.
В ведомстве также посоветовали автомобилистам при движении снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств.
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