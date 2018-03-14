МЧС предупредило о мокром снеге и дожде в четверг

"По информации ФГБУ «Центральное УГМС» в течение суток 15 марта в Москве и Московской области ожидается сильный снег, утром мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, днем метель при ветре порывами до 15 м/с. К вечеру понижение температуры воздуха до —7…-10°С, сильная гололедица", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что при непогоде возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, ухудшение видимости, создание пробок и аварийных ситуаций на дорогах.

В ведомстве также посоветовали автомобилистам при движении снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств.