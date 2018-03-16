Костромичам придется идти на выборы в шапках и пуховиках

В день выборов придется одеться потеплее, узнал KOSTROMA.TODAY. Выходные будут морозными.

Судя по прогнозам и народным приметам, до настоящей теплой весны еще далеко. Поэтому в предстоящие выходные костромичам придется потерпеть мороз и снег.

По данным Gismeteo, в субботу, 17 марта, температура воздуха ночью -18 градусов, днем -13 градусов. Днем будет малооблачно и пойдет небольшой снег.

В воскресенье, 18 марта, температура воздуха ночью -20 градусов, днем -10 градусов. Днем будет малооблачно, осадков не ожидается.