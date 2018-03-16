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Костромичам придется идти на выборы в шапках и пуховиках
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Костромичам придется идти на выборы в шапках и пуховиках 

Kostroma.Today 16 марта 2018
Фото: Kostroma.Today
В день выборов придется одеться потеплее, узнал KOSTROMA.TODAY. Выходные будут морозными.
Судя по прогнозам и народным приметам, до настоящей теплой весны еще далеко. Поэтому в предстоящие выходные костромичам придется потерпеть мороз и снег.
По данным Gismeteo, в субботу, 17 марта, температура воздуха ночью -18 градусов, днем -13 градусов. Днем будет малооблачно и пойдет небольшой снег.
В воскресенье, 18 марта, температура воздуха ночью -20 градусов, днем -10 градусов. Днем будет малооблачно, осадков не ожидается.
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