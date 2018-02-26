В Москве установлен температурный рекорд нынешней зимы

Главная московская метеостанция на ВДНХ в ночь на понедельник, 26 декабря, зафиксировала снижение температуры до минус 19,8 градуса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Это самый низкий показатель с начала зимы, отметили метеорологи. Предыдущий рекорд был установлен прошлой ночью — тогда термометры показывали минус 18,8 градуса.

В городе Клин Московской области в ночные часы температура опусказалсь до минус 29,3 градуса.

Абсолютный температурный рекорд для 26 февраля был зафиксирован в 1929 году — минус 34,3 градуса.

Из-за холодов в столичном регионе введен оранжевый уровень опасности. Синоптики обещают, что морозы начнут отступать от Москвы с приходом календарной весны 1 марта.