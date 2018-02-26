Ещё
В Москве установлен температурный рекорд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве установлен температурный рекорд нынешней зимы 

Мослента 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главная московская метеостанция на ВДНХ в ночь на понедельник, 26 декабря, зафиксировала снижение температуры до минус 19,8 градуса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.
Это самый низкий показатель с начала зимы, отметили метеорологи. Предыдущий рекорд был установлен прошлой ночью — тогда термометры показывали минус 18,8 градуса.
В городе Клин Московской области в ночные часы температура опусказалсь до минус 29,3 градуса.
Абсолютный температурный рекорд для 26 февраля был зафиксирован в 1929 году — минус 34,3 градуса.
Из-за холодов в столичном регионе введен оранжевый уровень опасности. Синоптики обещают, что морозы начнут отступать от Москвы с приходом календарной весны 1 марта.
Полностью прогноз погоды смотрите на Рамблере
Мослента: последние новости
В московском метро открыли Большую кольцевую линию Московская зима побила рекорд влажности Москвичам пообещали тепло весной
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Рыбка с секс-тренером задержаны в Таиланде88
Пока вы спали: WADA поддержало МОК16
Екатерина Андреева: Я никому ничего не должна41
В Таиланде задержали Алекса Лесли101
Кличко пригрозил Киеву152
Видео
00:53
Неудачная атака смертника попала на видео
Происшествия Ближний Восток
Свинья в ЮАР научилась рисовать картины
В мире
00:26
Кличко пригрозил Киеву
В мире Украина
00:53
Пляски на капоте: таксист пострадал за отказ везти 10 пьянчуг
Происшествия
01:09
Хамство столичного таксиста возмутило Сеть
Общество Происшествия
00:51
24-дневный малыш восторгается зубной щёткой
Общество
01:00
Екатерина Андреева: Я никому ничего не должна
Шоу-бизнес
00:49
В метро открыли Большую кольцевую линию
Новости Москвы
00:47
Водитель чудом спасся от гигантского булыжника
Происшествия
01:04
«Воскрешение» «Королевского тигра» показали на видео
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение