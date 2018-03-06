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На 15 станциях метро обновят турникеты
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В Москве 15 станций метро оснастят новыми турникетами 

РИА Новости 6 марта 2018
Почти 260 новых турникетов установят на 15 станциях московского метрополитена до конца мая, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"На 15 станциях Московского метрополитена обновят турникеты. Современные устройства появятся на станциях "Улица 1905 года", "Краснопресненская", "Парк Победы", "Трубная" и других. Всего до конца мая установят 259 новых турникетов с прозрачными створками", — говорится в сообщении.
По словам начальника дирекции инфраструктуры Дмитрия Дощатова, новые турникеты отличаются плавной, бесшумной, быстрой и безопасной работой, что позволяет пассажирам не задерживаться при входе на станцию и выходе в город. Один из турникетов специально делают более широким, чтобы через него было удобно проходить пассажирам с детскими колясками и большими сумками.
Согласно сообщению, новые турникеты изготавливаются из нержавеющей стали, устойчивой к царапинам. Также предусмотрена возможность установки на них терминалов для бесконтактной оплаты проезда с помощью банковских карт и смартфонов.
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