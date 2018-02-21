Москвичей ожидают аномальные морозы

Синоптики предупреждают москвичей о приближении арктического циклона, который несет аномальные морозы. В столице прогнозируют несколько холодных ночей подряд, а температура на 23 февраля может стать самой низкой за последние полвека, сообщает телеканал Москва 24.

В среду, 21 февраля, в мегаполисе ожидается облачная погода с прояснениями. Столбики термометров в дневные часы опустятся до -8… -10 градусов, по области похолодает до 13 градусов мороза. Местами не исключен небольшой снег.

Столичный регион будет находиться в тыловой части обширного циклонического вихря. Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Ветер будет дуть северо-западный, со скоростью 3–8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха — 70%.

Погодные условия могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей, склонных к сосудистым реакциям, страдающих артериальной гипертонией, вегето-сосудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, стенокардией, нарушением сердечного ритма.

Наиболее сильные морозы придут ближе к выходным. По прогнозам, День защитника Отечества в этом году может стать самым холодным за последние 50 лет. Температура в столице в этот день опустится ниже -20 градусов.

С начала февраля в столице выпало более 70 сантиметров снега. С последствиями снегопада на столичных улицах борются около 14,5 тысячи единиц спецтехники. Из города с начала зимы уже вывезли более 30 миллионов кубометров снега.