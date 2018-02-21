Ещё
Москвичей ожидают аномальные морозы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: «Огненный гром» против России
Пока вы спали: «Огненный гром» против России

Москвичей ожидают аномальные морозы 

Москва24 57 минут назад
Фото: Москва24
Синоптики предупреждают москвичей о приближении арктического циклона, который несет аномальные морозы. В столице прогнозируют несколько холодных ночей подряд, а температура на 23 февраля может стать самой низкой за последние полвека, сообщает телеканал Москва 24.
В среду, 21 февраля, в мегаполисе ожидается облачная погода с прояснениями. Столбики термометров в дневные часы опустятся до -8… -10 градусов, по области похолодает до 13 градусов мороза. Местами не исключен небольшой снег.
Столичный регион будет находиться в тыловой части обширного циклонического вихря. Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Ветер будет дуть северо-западный, со скоростью 3–8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха — 70%.
Погодные условия могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей, склонных к сосудистым реакциям, страдающих артериальной гипертонией, вегето-сосудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, стенокардией, нарушением сердечного ритма.
Наиболее сильные морозы придут ближе к выходным. По прогнозам, День защитника Отечества в этом году может стать самым холодным за последние 50 лет. Температура в столице в этот день опустится ниже -20 градусов.
С начала февраля в столице выпало более 70 сантиметров снега. С последствиями снегопада на столичных улицах борются около 14,5 тысячи единиц спецтехники. Из города с начала зимы уже вывезли более 30 миллионов кубометров снега.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
Москва24: последние новости
Синоптики пообещали до 26 градусов мороза в Москве Голубая Луна появится в небе в первый месяц весны Скорость поездов из Москвы в Смоленск увеличат до 140 км/ч
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Силовики атаковали жилые дома в ЛНР208
Почему Екатерину Андрееву гонят в шею из эфира141
Трамп раскрыл истинное отношение к России437
Странное открытие: самолеты не летают на курорты Египта19
Андреева объяснила уход из федерального эфира234
Видео
08:01
Андреева объяснила уход из федерального эфира
Шоу-бизнес
01:00
Создатель Amazon строит часы на 10 тысяч лет
Наука и техника Технологии
01:00
Почему Екатерину Андрееву гонят в шею из эфира
Шоу-бизнес
09:57
Не уходите, пожалуйста: Евгений Осин обратился к СМИ
Шоу-бизнес
01:26
«Все распродать»: Дочь Задорнова отказалась от наследства
Шоу-бизнес
00:35
Выдвинута новая версия крушения Ан-148
Происшествия
00:53
«Солнечные собаки» появились в небе над КНР
Наука Общество
00:58
Репортёр CNN искал в помойке «русских троллей»
Общество
02:57
Александр Михайлов проводил время в пивных
Шоу-бизнес
01:19
Осин получил жуткую травму в ДТП
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение